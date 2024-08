L’Inter si libera dell’attaccante: c’è il sì alla cessione

L’offerta che l’Inter aspettava da giorni sta finalmente per arrivare. Il club nerazzurro, che ha fretta di liberare spazio nel reparto avanzato entro la scadenza del calciomercato estivo, è pronto a piazzare una nuova cessione.

Come riportato in Francia da Footmercato, dopo la trattativa saltata con il Brest nelle scorse settimane, un altro club sarebbe pronto a piombare su Martin Satriano. Il Marsiglia di Roberto De Zerbi, che con l’Inter ha già chiuso l’affare in prestito legato a Valentin Carboni, starebbe per presentare un’offerta anche all’attaccante uruguaiano.

Il classe 2001, che aveva rifiutato di tornare al Brest dopo l’intesa già raggiunta con l’Inter per il suo addio, è anche nel mirino del Getafe. Tra le due possibili destinazioni, nonostante il desiderio di giocare nel campionato spagnolo, Satriano preferirebbe accettare la corte di un club pronto a tornare ai vertici del calcio francese come il Marsiglia.