Chiesa verso l’Inter: “Ora devono uscire allo scoperto”

Iniziano a diventare insistenti le voci che vedono l’Inter in pole position per Federico Chiesa. Nonostante la trattativa rimanga molto complicata, soprattutto perché i nerazzurri dovranno prima liberare spazio in avanti, l’esterno messo fuori squadra della Juventus viene indicato come primo obiettivo dei nerazzurri.

Questa mattina, ad esempio, Paolo Paganini di Rai Sport ha ribadito ancora una volta che l’Inter si trova avanti rispetto alla Roma nella corsa per Chiesa. Per l’affondo decisivo, però, bisognerà attendere una mossa concreta che sino a questo momento il club nerazzurro non ha ancora avanzato.

Questo il tweet del giornalista: “Più Inter che Roma per Federico Chiesa, ma come ho già scritto tempo fa ora le parti in causa devono uscire allo scoperto perché il giocatore ha un contratto sino al 2025 con la Juventus e non può permettersi di fare il separato in casa per un anno”.