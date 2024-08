L’annuncio di mercato di Zazzaroni: “So che Chiesa vuole l’Inter”

Federico Chiesa può diventare il nome più caldo per l’Inter nell’ultima settimana di calciomercato. E’ ormai chiaro che l’esterno italiano, inizialmente finito nel mirino dei nerazzurro come obiettivo a costo zero per l’estate 2025, può trasformarsi in una grande occasione negli ultimi giorni di agosto.

Com’è noto, la Juventus ha deciso di mettere Chiesa fuori rosa e rendere pubblica la rottura con il ragazzo. Senza una cessione, dunque, l’ex Fiorentina rischia di rimanere ai margini per tutta la stagione prima di salutare gratis il prossimo giugno.

Uno scenario che secondo Ivan Zazzaroni potrebbe essere evitato da un assalto immediato dell’Inter nei suoi confronti. Secondo quanto rivelato dal giornalista a Pressing, Chiesa avrebbe già dato le sue preferenze nella scelta del nuovo club: “Io lo prendo domani mattina. So anche che Chiesa vorrebbe Inter o Milan come scelta”.