Mercato – Merlo a CMITV: “Dybala, offerta dalla Roma: il punto con l’Inter”

Le parole del giornalista argentino Cesar Luis Merlo

Il giornalista argentino, della testata di TyC Sports, Cesar Luis Merlo segue da tempo la vicenda Dybala. Parlando a Calciomercato.it, Merlo ha riporta la notizia di un'offerta della Roma per l'ormai ex Juventus: "L'unica offerta formale che c'è per Paulo Dybala è della Roma, è un contratto a lungo termine che il giocatore sta valutando. Ovviamente con l'Inter Dybala sta parlando, Marotta è molto abile nelle trattative e vorrebbe risparmiare il più possibile, ma non ci sono offerte ufficiali".