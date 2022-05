GdS – Inter, dal favorito Asllani a Paredes: tutti i nomi per il vice-Brozovic

La lunga lista che l'Inter sta analizzando

Finito il campionato, la testa va al mercato . Quello dell' Inter ha già un colpo assicurato ed è André Onana . Ma, come è emerso dal vertice di ieri , la società nerazzurra ha nel mirino due obiettivi precisi di mercato: Bremer , per la difesa, e Asllani . Dell'albanese abbiamo parlato molto, l'Inter è forte sul giocatore: il costo è di 15 milioni di euro. Asllani è il primo nome nella lista dal nome "vice-Brozovic" ma i nerazzurri hanno diverse opzioni in canna.

Le opzioni da vice-Brozovic, ma non solo, più prestigiose sono tre principalmente: Mkhitaryan, Paredes e De Paul. Sull'armeno, Zhang ha dato il via libera ma non è considerato il vero vice-Brozovic, piuttosto un'occasione a parametro zero che potrebbe essere interessante per tutto il centrocampo nerazzurro.