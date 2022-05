Marotta: “Serie A, campionato di transizione: fondamentale la Champions League”

Le parole dell'a.d. nerazzurro

Alessio Murgida

Al Palazzo Real di Napoli, Beppe Marotta - insieme al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e il patron della Salernitana Danilo Iervolino - ha parlato del momento del calcio italiano in occasione dell'evento organizzato da Il Mattino per i 130 anni: "Nel 2000 eravamo l'El Dorado in quanto a partite, ingaggi e fatturato. Oggi il nostro è un campionato di transizione, come hanno dimostrato Lukaku e Hakimi chiedendo la cessione".

"Perché abbiamo perso posizioni? Non siamo stati pronti al cambiamento dal modello di mecenatismo dei grandi imprenditori, mentre i club inglesi hanno cominciato a valorizzare le loro risorse, soprattutto nell'ambito dei diritti media. Oggi ci troviamo con un rapporto di 1 a 4 e quindi perdiamo in competitività. Se non si vince è anche perché la Serie A non è un prodotto vincente".

"Noi rispondiamo a livello sportivo e a livello di giustizia. Oggi è un obbligo e per di più certi costi vanno contenuti: il costo del lavoro sfiora il 60-70% del fatturato. Bisogna ridurre i costi salvaguardando la competitività. Per noi è fondamentale qualificarci sempre in Champions League, perché vale tanti soldi".