Dzeko sempre più centrale per l’Inter: ora “vede” il rinnovo

Anche lo scorso anno nella prima parte di stagione si era rivelato un pilastro fondamentale, salvo poi avere un netto calo di rendimento nella seconda parte dell'anno, dovuta anche ai tanti minuti giocati. Dzeko è perfetto e decisivo quando centellinato, non quando schierato per 90 minuti ogni 3 giorni per una stagione intera. Tuttavia la delicata situazione generata dall'infortunio di Lukaku sta costringendo ancora l'ex Roma agli straordinari... con grandi risultati. Anche quando non segna, Dzeko è importantissimo con movimenti e giocate per la squadra. Ecco perché il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023, che in estate sembrava utopia, ora secondo Corriere dello Sport è più vicino.