TS – Dzeko-Sanchez, Pinamonti ma non solo. Gli agenti di Radu incontrano la Roma. E Vecino…

Oggi è in programma un nuovo incontro di mercato tra Inter e Roma per sbloccare lo scambio Dzeko-Sanchez. Tra i due club c’è una distanza di 4 milioni di euro da limare: l’attaccante bosniaco della Roma, pur percependo lo stesso stipendio di Sanchez, non usufruisce del Decreto Crescita in quanto arrivato da tempo in Italia e quindi c’è da sistemare i conti.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’unica strada percorribile è quella di inserire nell’affare un altro giocatore per la Roma. Non solo Pinamonti, c’è anche la carta Radu che potrebbe sbloccare la trattativa: il portiere rumeno non ha mai giocato con l’Inter in stagione, alla Roma un portiere invece servirebbe. Gli agenti dell’ex Genoa avrebbero incontrato già la dirigenza giallorossa.

In quel caso Stankovic verrebbe promosso tra i big. Un’ipotesi che starebbe prendendo sempre più piede con il passare delle ore. Attenzione anche a Vecino, che fa parte della scuderia Lucci, agente di Dzeko.

