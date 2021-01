TS – Dzeko-Sanchez, ecco com’è andata. Trattativa chiusa? Resta uno spiraglio: dipende tutto dalla Roma

La trattativa tra Inter e Roma per lo scambio Dzeko-Sanchez al momento è totalmente arenata, ma secondo quanto riportato da Tuttosport c’è da lasciare uno spiraglio aperto da qui a fine mercato.

E’ stata la Roma a proporre l’affare, l’Inter ha ascoltato e preso informazioni pur facendo sempre presente l’impossibilità di aumentare in monte ingaggi della propria rosa. Visto che la proposta è arrivata direttamente dalla capitale e che Sanchez comunque non è un esubero di lusso come lo è Dzeko a Trigoria, l’Inter pretende che sia la Roma a colmare in qualche modo la differenza economica anche attraverso un prestito oneroso.

L’alternativa è quella di inserire nell’affare un altro giocatore, come Pinamonti e Radu, ma al momento l’ipotesi non entusiasma Tiago Pinto. Il canale potrebbe riaprirsi solo per volontà della Roma, l’Inter sarebbe pronta anche a ridiscuterne ma a condizioni favorevoli.

