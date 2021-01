Eriksen alla prova del 9 contro il Benevento. Regista al posto di Brozovic: Conte aspetta risposte

Dalla punizione capolavoro contro il Milan nel quarto di finale di Coppa Italia ad una maglia da titolare contro il Benevento. Christian Eriksen, questa sera a San Siro, avrà il compito di dirigere l’Inter in cabina di regia e dare seguito alla rete nel derby che potrebbe aver rappresentato una svolta importante della sua avventura in nerazzurra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Eriksen partirà titolare e in campionato non gli accadeva dal 13 dicembre, a San Siro addirittura dal 31 ottobre. Per Conte l’ex Tottenham ora è il vice Brozovic perfetto da alternare davanti alla difesa: il centrocampista croato inoltre è in doppia diffida, sia in campionato sia in coppa, e dunque poter contare su Eriksen in quella posizione diventa di fondamentale importanza.

