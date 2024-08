E’ fatta per il ritorno di Pinamonti: subito in campo per Genoa-Inter

La cessione di Albert Gudmundsson verso la Fiorentina ha stappato il mercato degli attaccanti. Quello legato all’islandese è solamente il primo tassello di una serie di affari a catena: Nico Gonzalez potrà infatti ottenere il via libera per trasferirsi alla Juventus, mentre il Genoa ha finalmente chiuso per il nuovo attaccante che sostituirà Retegui.

In Liguria, come riportato da La Gazzetta dello Sport, finirà un ex Inter che ha già vestito qualche anno fa la maglia del Grifone. Si tratta di Andrea Pinamonti, attaccante che lascia il Sassuolo dopo due stagioni e fa immediato ritorno in Serie A in seguito alla retrocessione coi neroverdi.

Pinamonti già questa mattina è atteso a Genova per sostenere le visite mediche e siglare il nuovo contratto con i rossoblù. L’attaccante classe 1999, se non dovessero sorgere intoppi dell’ultim’ora, dovrebbe finire subito nell’elenco dei convocati del Genoa per il match di domani alle 18.30 contro l’Inter a Marassi.