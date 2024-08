Un gigante per l’Inter dall’Argentina: Ausilio trova il nuovo Bisseck

Giungono altre conferme sul nuovo grande obiettivo dell’Inter per la difesa. Il club nerazzurro è infatti pronto ad accendere la trattativa con il Tallares per un giovane difensore di piede mancino, dotato di enorme talento.

Come ribadito anche da calciomercato.com, Tomas Palacios è il profilo per la difesa che mette tutti d’accordo dalle parti di Viale della Liberazione. Centrale che Piero Ausilio segue da diverso tempo e che potrebbe subito approdare ad Appiano Gentile. Il classe 2003 alto 196 centimetri è un obiettivo molto forte dei nerazzurri e nei prossimi giorni la trattativa con gli argentini potrebbe entrare nel vivo.

Attualmente in prestito all’Independiente Rivadavia, Palacios è già entrato nel mirino dei grandi club. Il Boca Juniors nelle scorse settimane ha fatto un tentativo con Riquelme, incassando a sorpresa il no del ragazzo che in Argentina preferirebbe il Velez. Davanti ad una chiamata dell’Inter e alla possibilità di sbarcare in Europa, per il giovane difensore sarebbe davvero impossibile rifiutare la destinazione.

Il cartellino di Palacios viene quotato sui 5 milioni di euro, una valutazione che lo rende ideale per le esigenze nerazzurre. Inoltre, come fatto un anno fa con Bisseck, l’Inter andrebbe ad acquistare a cifre contenute un profilo giovane, dotato di talento e soprattutto con enormi margini di crescita davanti a sé.