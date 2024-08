Non solo Chiesa: nuovo bomber gratis all’Inter

In attesa di scoprire se riuscirà o meno nelle prossime due settimane ad aggiungere un nuovo attaccante alla propria rosa, l’Inter lavora già al futuro. Come raccontato, il club nerazzurro sta seguendo con grande interessa la situazione legata a Federico Chiesa. L’esterno italiano andrà in scadenza tra un anno e per questa ragione è stato messo in vendita dal club bianconero.

L’ex Fiorentina, però, non è l’unico profillo di alto livello sulla lista dei possibili colpi a parametro zero dell’Inter per la prossima estate. Un altro attaccante accostato ai nerazzurri, come scritto da TMW, è Jonathan David del Lille. Come per Chiesa, qualora la cessione non dovesse sbloccarsi entro la fine di agosto, il canadese andrebbe in scadenza a giugno 2025.

Da qui la possibilità per l’Inter di muoversi ampiamente in anticipo per aggiudicarsi il classe 2000, considerato da ormai diversi anni come uno dei principali talenti in Europa. E’ ancora presto per sbilanciarsi su un’operazione che vedrebbe una spietata concorrenza insieme ai nerazzurri, ma i presupposti per piazzare un nuovo colpo sensazionale ci sono tutti.