Gudmundsson lascia il Genoa: l’accordo è totale

Si risolve uno degli intrighi più appassionanti di quest’ultima estate: Albert Gudmundsson sta infatti per lasciare ufficialmente il Genoa. Il Grifone ha accettato l’ultima proposta della Fiorentina che porta a termine la lunga trattativa per l’attaccante islandese, superando anche la concorrenza dell’Inter.

Operazione complessiva da circa 30 milioni di euro, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sbloccata dal blitz improvviso del Genoa per Andrea Pinamonti che tornerà a vestire la maglia rossoblù. Per quanto riguarda Gudmundsson, a lungo inseguito dall’Inter sul mercato, a Firenze andrà a guadagnare il doppio dell’ingaggio.

Si tratta di un affare in prestito oneroso da circa 8 milioni di euro, con obbligo di riscatto in mano alla Fiorentina fissato sui 17 milioni di euro più 4 di bonus.

L’opinione di Passione Inter

Giunge al termine il tormentone Gudmundsson di questa estate. Purtroppo per l’Inter, l’epilogo non è quello a lungo sognato dai nerazzurri, bloccati dalle mancate partenze di Arnautovic e Correa. Le probabilità che l’austriaco possa dunque rimanere a Milano crescono di giorno in giorno, nonostante la società stia ancora valutando altri profili con cui rinforzare l’attacco di Simone Inzaghi.