Cessione Arnautovic, sorpresa Inter: “Vicino alla conclusione”

Marko Arnautovic potrebbe lasciare l’Inter entro la scadenza del mercato di agosto. Nonostante Albert Gudmdunsson sia praticamente sfumato come principale obiettivo per l’attacco in virtù dell’imminente passaggio alla Fiorentina, il club nerazzurro potrebbe ancora riservare qualche sorpresa.

Nel futuro dell’attaccante austriaco potrebbe esserci il campionato serbo. Come rivelato da sportsport.ba, la Stella Rossa starebbe preparando una clamorosa bomba di mercato e sarebbe “sempre più vicina alla conclusione” dell’affare Arnautovic.

La storica formazione serba ha saputo che l’attaccante ex Bologna potrebbe lasciare l’Inter a costo zero già questa estate e vorrebbe tentare il colpaccio. L’unico grande ostacolo rimane l’attuale ingaggio da 3,7 milioni di euro: Arnautovic non vorrebbe rinunciare al suo stipendio, una cifra che la Stella Rossa non potrà garantirgli.