VIDEO – Sabatini, ci risiamo! Il pronostico: “L’Inter arriva seconda”

Il campionato di Serie A sta per ricominciare e, puntuale come nella scorsa stagione, arrivano i pronostici di Sandro Sabatini. Il giornalista, divenuto famoso per aver messo l’Inter solo al quinto posto nella griglia iniziale della scorsa stagione, lo ha fatto di nuovo.

Secondo Sabatini, infatti, i nerazzurri si piazzeranno al secondo posto, dietro all’Atalanta, pronosticata a sorpresa come vincitrice dello Scudetto. Ora sarà il campo a dare le risposte, ma il precedente fa ben sperare i tifosi interisti…

Questo il video: