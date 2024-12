“E’ ritenuto troppo acerbo”: l’Inter scarta il difensore

Il nuovo infortunio rimediato da Francesco Acerbi, che lo terrà fuori dai campi ancora per un po’, ha costretto i dirigenti dell’Inter a valutare di intervenire sul mercato di gennaio. Una possibilità che veniva scartata sino a pochi giorni fa, ma che adesso è inevitabilmente schizzata tra i punti all’ordine del giorno negli uffici di Viale della Liberazione.

Un nome che l’Inter ha osservato da vicino con la missione del vice ds Dario Baccin in Sudamerica, è quello di Marco Di Cesare. Il dirigente nerazzurro, rientrato in Italia la scorsa domenica, ha stilato dei report positivi, ma che non convincono del tutto il club. Il difensore di proprietà del Racing de Avellaneda, come scritto da Tuttosport, viene “ritenuto un profilo ancora acerbo” per entrare subito nei meccanismi della squadra.

Da qui le quotazioni in aumento per un obiettivo di lunga data dei nerazzurri, vale a dire Jaka Bijol. Il centrale sloveno dell’Udinese gioca da anni nel campionato italiano e si adatterebbe rapidamente alle richieste di Simone Inzaghi. Tutto, però, è legato alle condizioni di Acerbi: se non darà garanzie da qui in avanti, l’Inter sarà costretta a tornare sul mercato.