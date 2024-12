Acerbi preoccupa, l’Inter prenota il sostituto: arriva subito

Il nuovo stop rimediato da Francesco Acerbi, che ha sofferto una ricaduta dell’infortunio subito a Verona lo scorso 23 novembre, ha fatto drizzare le antenne agli uomini di mercato dell’Inter. Gli stop rimediati dal difensore centrale in questa stagione cominciano ad essere troppi per non correre ai ripari con un’alternativa affidabile nel proprio organico.

Per questa ragione, come riportato da Tuttosport questa mattina, l’Inter è pronta a muoversi con un colpo inizialmente non previsto nel mercato di gennaio. Tutti gli indizi portano a Jaka Bijol, difensore da tempo nel mirino di Piero Ausilio considerato perfetto per il ruolo di centrale. L’Udinese, tra l’altro, potrebbe aprire anche alla cessione senza troppe resistenze in virtù dell’approdo ufficiale di Oumar Solet, sbarcato a costo zero da poche settimane e arruolabile solamente a partire da gennaio.

Il francese, che dopo aver lasciato a sorpresa il Salisburgo ha firmato un contratto triennale con opzione fino al 2028, viene considerato a Udine come il rimpiazzo naturale di Bijol. Da qui la possibilità per l’Inter di poter strappare a stagione in corso il difensore sloveno e dare ad Inzaghi un’alternativa in più alle proprie rotazioni in una stagione ricca di impegni.