L’Inter apre alla cessione di Arnautovic: va gratis al Torino

Prosegue la trattativa tra Inter e Torino per la cessione di Marko Arnautovic. Il club granata, complice il brutto infortunio rimediato da Duvan Zapata proprio nella sfida di campionato contro i nerazzurri, ha un disperato bisogno di attaccanti per allungare e rinforzare un reparto in estrema difficoltà.

Il nome in cima alla lista di Paolo Vanoli è proprio quello del centravanti austriaco, giunto all’ultimo anno di contratto con l’Inter. Anche per questa ragione, come scritto questa mattina da Tuttosport, il club nerazzurro – oltre ad aver aperto alla cessione dell’attaccante all’apertura del mercato di gennaio – ha dato la sua disponibilità anche al trasferimento gratuito.

Questo a patto che il Torino si faccia carico della parte di ingaggio che dovrà essere corrisposta ad Arnautovic nella seconda parte di stagione e che ammonta a 1,7 milioni di euro netti.

Prima del definitivo via libera, il club di Cairo dovrà però strappare il sì dell’attaccante austriaco: nonostante il pochissimo spazio di questa stagione, l’ex Bologna è infatti un punto di riferimento dentro lo spogliatoio dell‘Inter e un uomo importante nel sostenere il lavoro quotidiano di Inzaghi.