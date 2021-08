Eberl, ds del M’Gladbach: “Thuram? Nel mercato non si sa mia, lo cederemmo a malincuore”

"Per ora nessuna offerta concreta"

Thuram in vendita? Non vorremmo, però non si sa mai. Questo in sostanza il messaggio contraddittorio del direttore sportivo del Borussia Mönchengladbach , Max Eberl , riguardo un possibile trasferimento della stella della squadra, Marcus Thuram appunto, all' Inter .

Ai microfoni di Gladbachlive, Eberl ha dichiarato: "Sono in ottimi rapporti con l'agente del ragazzo, Mino Raiola. Credo che Thuram non abbia espresso tutte le proprie potenzialità, che possa fare ancora di più e farlo qui con noi. Noi non vorremmo rinunciare a lui, ma quello che accadrà da qui a fine mercato non lo so, non posso escludere nulla. Saremmo estremamente riluttanti a cederlo e lo faremmo a malincuore. Inter? Per ora non è arrivata ancora nessuna offerta".