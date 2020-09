Emerson Palmieri, l’agente conferma: “Ritorno in Italia? Ipotesi possibile”

Che Emerson Palmieri sia uno dei principali obiettivi di mercato dell’Inter di Antonio Conte è ormai appurato. L’esterno italo brasiliano, in forza al Chelsea, sarebbe un rinforzo importante per la corsia di sinistra, visto che Kolarov potrebbe essere impiagato principalmente come centrale.

A confermare l’ipotesi di un suo ritorno in patria è stato lo stesso agente del calciatore, Fernando Garcia, che ai microfoni di Inside Futbol, ha dichiarato: “Ritorno possibile in Italia? Sì”, senza però sbilanciarsi su una possibile destinazione: “Non posso dire nulla”.

L’Inter per ora osserva, conscia che i blues, protagonisti sul mercato, dovranno per forza di cose cedere alcuni giocatori, abbassando anche le proprie pretese. Con ogni probabilità sarà l’ultima settimana di settembre quella decisiva per un suo arrivo in nerazzurro.

