Erede di Sommer: il NUOVO portiere dell’Inter sarà italiano

Arrivato in estate con un investimento importante, Josep Martinez sta trovando ora spazio nell’Inter per via dell’infortunio di Yann Sommer. Risposte importanti da parte del portiere spagnolo per il futuro, che vedrà i nerazzurri costretti a fare i conti con l’eredità del portiere svizzero.

Al di là dell’attuale assenza, Sommer ha comunque 36 anni e un contratto in scadenza nel 2026. Pertanto, in casa Inter sarebbero già partiti i primi ragionamenti su chi potrebbe essere il portiere in grado di prendere il suo posto in futuro.

Secondo Tuttosport, in lista ci sarebbero tre profili italiani: in cima ci sarebbe Gianluigi Donnarumma, seguito da Marco Carnesecchi dell’Atalanta e Alex Meret, in scadenza di contratto con il Napoli. In ogni caso, si tratta di ragionamenti prematuri in questa fase della stagione, nella quale i nerazzurri si affideranno alle mani sicure di Martinez, in attesa del ritorno di Sommer.