Eriksen riparte dalla Premier: imminente la firma col Brentford

Il danese pronto a rimettersi in gioco

Christian Eriksen continua a far battere i cuori dei tifosi dell' Inter , nonostante le strade si siano purtroppo divise troppo presto. Il campione danese, nonostante il defibrillatore sottocutaneo impiantatogli sottopelle, non ha la minima intenzione di arrendersi, anzi. Ha messo nel mirino i mondiali di Qatar 2022 con la sua Danimarca e ha già ripreso ad allenarsi nelle ultime settimane per tornare a giocare il prima possibile. E l'occasione giusta sembra arrivata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport la trattativa per il ritorno in Premier League, al Brentford, è in stato molto avanzato, addirittura alle battute finali. Nelle prossime ore potrebbero già esserci visite mediche e annuncio. E nessun problema per il defibrillatore: in Inghilterra si può giocare lo stesso ad alti livelli. A convincere Eriksen è stata la presenza del suo connazionale Thomas Frank sulla panchina del Brentford, grande amico del commissario tecnico della nazionale danese. Il sogno mondiale ora sembra più vicino. Il contratto dovrebbe essere valido fino a giugno, con opzione per un altro anno. Ora però resta da capire che ne sarà del saluto dei tifosi di San Siro: la riduzione della capienza ha fatto slittare tutto e ora l'evento rischia di saltare per il trasferimento di Eriksen in Premier.