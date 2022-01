Benedetta sosta: pochi nazionali dell’Inter, la squadra ricarica le batterie

Inzaghi può sorridere

Per una volta la sosta per le nazionali arriva come una manna per l'Inter. La squadra di Inzaghi, nonostante continui a vincere, ha il fiato corto ed il bel gioco stenta a sgorgare spontaneo come prima. Sfruttando questa insolita pausa, con soli 5 calciatori impegnati, Vecino, Lautaro, Sanchez, Barella e Bastoni( questi ultimi però solo per uno stage di un paio di giorni), i nerazzurri potranno ricaricare le batterie in vista del tour de force in arrivo.