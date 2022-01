Mercato Inter, settimana di fuoco: servono un esterno e una punta

Prossime ore decisive

Inzaghi esprimerà i propri bisogni: un esterno sinistro ed una punta di peso che possa far rifiatare i suoi fino al rientro di Correa. Impresa non facile viste le attuali risorse economiche: per ora l'Inter può muoversi solo in prestito. La prima opzione low cost quindi è quella di fare rientrare Salcedo dal prestito allo Spezia che, anche se non scalda molto il cuore come scelta, nemmeno a Inzaghi, è la più praticabile al momento. La seconda ipotesi, più allettante perlomeno per esperienza, è Felipe Caicedo del Genoa. L'ex Lazio potrebbe anche cercare di svincolarsi, ma i rossoblu potrebbero anche complicare le cose cercando di trattenerlo. Al tecnico nerazzurro piacerebbe molto anche Petagna, che sta avendo poco spazio, ma è praticamente impossibile che il Napoli lo lasci partire rimanendo con i soli Osimhen e Mertens. Per la fascia sinistra invece si segue sempre Kostic, ma anche qui bisogna trovare la formula per convincere il Borussia M'Gladbach. Qualcosa sicuramente l'Inter farà sul mercato. Il tempo però stringe e le disponibilità limitate. Come dice Marotta, bisognerà essere creativi.