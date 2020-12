Daily Star – No al ritorno in Premier League: per Eriksen sarebbe un passo indietro. Psg in pole

Christian Eriksen è sicuramente uno dei nomi più gettonati in vista della finestra invernale di mercato. Il fantasista danese, con ogni probabilità, lascerà l’Inter a gennaio e le big d’Europa sono alla finestra.

Secondo quanto riportato però dal Daily Star, Eriksen non sembrerebbe intenzionato a tornare in Premier League. L’ex Tottenham avrebbe così per il momento respinto gli assalti di Manchester United e Arsenal, desideroso di mostrare tutto il proprio valore in un altro campionato europeo.

Per questo il Psg al momento resta la prima scelta del danese. Tornare in Inghilterra, “con la coda tra le gambe” rappresenterebbe per Eriksen un passo indietro dopo il fallimento in Italia con la maglia dell’Inter. Chris sa di valere e vorrebbe dimostrarlo in Francia.

