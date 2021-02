Di Marzio: “Su Eriksen c’erano Tottenham e Leicester. All’Inter non conveniva, ecco le formule proposte”

La sessione invernale di calciomercato è ormai prossima alla chiusura, ed a poco più di un’ora dal gong è palese che Christian Eriksen sarà destinato a restare all’Inter. Se ad inizio gennaio il centrocampista era prossimo a partire, le particolari condizioni createsi nel corso del mese, con le difficoltà economiche di un club impossibilitato a fare operazioni, hanno portato alla permanenza del danese.

Ragion per cui il tecnico Antonio Conte ha scelto di reintegrarlo, utilizzandolo nel nuovo ruolo di playmaker, in cui ha brillato contro il Benevento. Ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha svelato alcuni retroscena relativo al centrocampista danese.

Queste le parole del giornalista: “Il Leicester aveva proposto un prestito oneroso, il Tottenham si era fatto avanti per uno a titolo gratuito, ma non è stato trovato l’accordo sull’ingaggio. Per l’Inter nessuna i queste due rappresentava una buona opportunità. Lui ha parlato di recente con Antonio Conte, che gli ha prospettato la possibilità di essere impiegato nel nuovo ruolo, dove sta trovando più spazio”.

