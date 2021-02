Vanni: “BC Partners-Inter? Fonti vicine dicono che non è stata presentata nessun’offerta a Suning”

Arrivano nuovi aggiornamenti sulla trattativa arenata tra Bc Partners e Suning per le quote dell’Inter. Secondo quanto riportato da Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, il fondo inglese non avrebbe ancora presentato un’offerta ufficiale al colosso cinese, come riportato da fonti vicine.

Il periodo di esclusiva si è concluso, Bc Partners fa sapere che la due diligence si è rivelata più complessa del previsto a causa della situazione finanziaria del club:

