ESCLUSIVA PI – Calciomercato Inter, il Siviglia su D’Ambrosio

Possibile un addio già a gennaio

D'Ambrosio è senza dubbio un calciatore ancora importante per l'Inter, soprattutto all'interno dello spogliatoio, ma è innegabile che con il passaggio al 3-5-2 e l'innesto di giocatori più giovani il suo impiego da titolare sia stato drasticamente ridotto. L'ex terzino del Torino, in nerazzurro dal 2014, ha un contratto in scadenza nel 2023, ma, come raccolto dalla redazione di Passione Inter, il Siviglia starebbe cercando rinforzi per la propria retroguardia e starebbe seriamente tentando D'Ambrosio. Il club andaluso si starebbe muovendo per la sessione di mercato estiva, ma non è da escludere che cerchi l'affondo già in quella di gennaio e ci sarebbero già stati i primi contatti. La volontà del giocatore, che sicuramente preferirebbe avere l'occasione di giocare di più, potrebbe essere decisiva per accelerare l'operazione, Se D'Ambrosio dovesse partire già nelle prossime settimane l'Inter dovrebbe necessariamente correre ai ripari, per avere, almeno numericamente, un sostituto adeguato.