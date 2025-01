Esposito BRILLA a San Siro: la formula del prestito dell’Inter

Doveva essere la serata del suo ritorno a San Siro contro l’Inter, ma un po’ a sorpresa Roberto D’Aversa lo aveva lasciato in panchina nel primo tempo. Tuttavia, a Sebastiano Esposito è bastato poco per mettersi in mostra, segnando il gol del 2-1 da subentrato, che ha rimesso momentaneamente in partita l’Empoli.

L’attaccante campano, in prestito ai toscani dalla scorsa estate, si sta mettendo in grande luce in questa stagione, tanto che quello di stasera è stato il suo 8° gol in campionato, al quale si aggiunge anche un assist, in 16 presenze, alla sua prima vera esperienza in Serie A.

Una crescita importante, che però potrebbe portarlo comunque lontano dall’Inter la prossima estate. L’Empoli ha il diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, che se veniss pagato non potrebbero essere contrastato in alcun modo dai nerazzurri, non essendoci il controriscatto. In ogni caso, il club interista potrà vantare una percentuale del 20% sulla futura rivendita.