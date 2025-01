Il Napoli non scappa anche se contro l’Empoli manca la “vera Inter”

L’Inter e i suoi tifosi si godono la vittoria di ieri sera contro l’Empoli, un 3-1 che ha fatto esultare tutto il popolo nerazzurro e che porta le firme di Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e Marcus Thuram. Dopo il pareggio interno per 2-2 contro il Bologna, c’era bisogno di tornare a vincere per riavvicinarsi al Napoli in classifica e per dare un segnale a tutto il campionato.

I tre punti ottenuti dall’Inter contro l’Empoli le permettono di salire a -3 dal Napoli (con la gara di Firenze ancora da recuperare). La Gazzetta dello Sport sottolinea oggi che però questa squadra non è ancora la “vera Inter” perché nella prima parte di gara senza Mkhitaryan, Thuram e Calhanoglu si è vista la differenza rispetto a quando il gruppo è al completo.

Adesso per Simone Inzaghi – ieri squalificato e sostituito in panchina dal suo vice Farris – l’obiettivo sarà quello di recuperare tutti al meglio. L’ultimo a rientrare in gruppo sarà Calhanoglu: il regista turco dovrebbe rientrare tra un settimana saltando quindi l’impegno in Champions League con lo Sparta Praga. Thuram e Mkhitaryan invece già ieri sono tornati in campo e sembrano essere vicini alla miglior forma.