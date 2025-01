Piccolo INTERVENTO per Marotta: le sue condizioni e l’assenza allo stadio

La partita di ieri contro l’Empoli ha permesso ai tifosi dell’Inter di vedere la prima vittoria al Meazza nel 2025 dopo il pareggio di mercoledì contro il Bologna. I nerazzurri hanno fatto esultare di gioia tutto il pubblico di San Siro nel quale però non era presente il presidente Beppe Marotta per la seconda gara di fila.

Come riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, Marotta si è sottoposto nei giorni scorsi ad un piccolo intervento medico di routine. Tutto è andato come da programmi e le condizioni di salute del numero uno nerazzurro sono buone ma nonostante ciò con il Bologna non si è recato a San Siro e ieri per il match contro l’Empoli non è stato visto in tribuna.

Marotta infatti ieri sera è rimasto in un luogo più tranquillo come gli spogliatoi della squadra dove ha potuto guardare la partita con un televisore e alla fine della partita ha aspettato i giocatori per far loro i complimenti dopo la bella vittoria firmata dalle decisive reti di Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e Marcus Thuram.

Mercoledì sera l’Inter scenderà in campo a Praga per affrontare lo Sparta nel settimo e penultimo turno di questa nuova Champions League prima della fase ad eliminazione diretta. Il presidente nerazzurro non volerà con la squadra in Repubblica Ceca per restare ancora a riposo qualche giorno ed evitare sforzi per questa trasferta.