“Rapina storica”: accuse dalla Spagna su Inter-Barcellona

Al passaggio dell’Inter in finale ai danni del Barcellona in una serata storica, sono seguite feroci polemiche in Spagna. In particolare, subito dopo il match, dagli studi del Chiringuito sono state avanzate delle accuse verso l’arbitro Marciniak che ha diretto l’incontro di ieri. Jota Jordi, noto opinionista di fede blaugrana, ha parlato di “rapina storica” ai danni del Barcellona, accusando il direttore di gara di essere madridista.

Queste le sue parole: “Oggi bisogna parlare dell’arbitro, e tanto. Perché quello che ci hanno fatto oggi, la rapina che ha subito oggi il Barcellona in Europa, ancora una volta, è storica. E’ vergognoso che la Uefa abbia designato quest’arbitro, tutti sanno che è madridista. Infantino si dichiara tifoso dell’Inter. Il rigore su Lamine Yamal, il fallo netto su Martin sul 3-3”.