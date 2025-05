Marotta: “Siamo tra le grandi e lo siamo con merito”

Dopo la fantastica rimonta dell’Inter contro il Barcellona e conseguente passaggio del turno in finale di Champions League, il presidente nerazzurro Beppe Marotta si è fermato qualche minuto a parlare con i giornalisti presenti a San Siro. Queste le dichiarazioni del numero uno del club raccolte da Passione Inter:

“Secondo me è stata una partita epica tra due grandissime squadre e siamo contenti di aver raggiunto questo traguardo a cui vanno dati i meriti all’allenatore, ai giocatori e questo splendido pubblico che ci ha accompagnato e sostenuto quasi fisicamente. Siamo onorati di disputare un’altra finale perché ce lo siamo meritati. Inzaghi? Lui è il centro di questo modello supportato dalla società e da una nuova proprietà che è sempre presente anche in maniera silenziosa. Questa di oggi è la vittoria di tutti, ma l’artefice di questa vittoria è certamente l’allenatore. La squadra non è andata oltre ogni aspettativa perché già dalla finale di Istanbul del 2023 è aumentata la consapevolezza e c’è affiatamento tra di loro. Siamo tra le grandi e lo siamo con merito, abbiamo raggiunto un obiettivo. Dal punto di vista delle emozioni e dell’adrenalina è stata la partita più emozionante della carriera. Credo sia stato un bello spot per tutto il movimento calcistico, non solo italiano ma europeo e mondiale”.