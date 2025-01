La Roma non molla Frattesi e c’è già la data per l’AFFONDO decisivo

Mancano ancora due settimane prima della fine della sessione di mercato di gennaio e i tifosi dell’Inter su domandando se saranno ancora due settimane all’insegna del caso Davide Frattesi. Come noto a tutti da tempo, il centrocampista ex Sassuolo vorrebbe lasciare la squadra per giocare con maggiore continuità e non fare ancora panchina.

A questa domanda prova a rispondere questa mattina il Corriere dello Sport che sottolinea come la Roma non abbia mai mollato la presa sul centrocampista dell’Inter e vorrebbe fare di tutto per portarlo nella capitale entro la fine del mercato per mettere le mani su un rinforzo importante in mediana.

L’Inter continua a chiedere 45 milioni di euro per la cessione di Frattesi, l’affondo della Roma è previsto per gli ultimissimi giorni di mercato dopo il 29 gennaio ovvero quando i nerazzurri giocheranno la loro ultima gara di Champions League dato che Inzaghi ha fatto sapere di non volere cessioni prima di quella data.