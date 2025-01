“Comincia davvero la sua stagione”: pioggia di applausi per Lautaro

Il 2025 è iniziato molto bene per Lautaro Martinez dal punto di vista delle marcature personali: già nell’ultima partita del 2024 il Toro aveva segnato a Cagliari dimostrando di essere tornato ai suoi livelli e ora si sta confermando in questo mese di gennaio per la gioia di tutti i tifosi dell’Inter.

Contando anche le partite di Supercoppa Italiana, quello di ieri contro l’Empoli è stato il suo quarto gol nelle ultime sei partite. Il numero 10 nerazzurro ha ricevuto applausi da tutta San Siro e oggi i quotidiani sportivi italiani lodano la sua prestazione e la sua rete che ha permesso all’Inter di sbloccare il match.

Di seguito i voti e i giudizi dei giornali alla partita di ieri di Lautaro Martinez:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – “Scusate il ritardo: è cominciata davvero la sua stagione. I primi quattro tiri dell’Inter sono tutti suoi, il gol è dentro una prova molto ricca”.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – “Colpito duramente al ginocchio a inizio gara, rientra in campo e le prime cose che fa, ancora zoppicante, sono un pressing feroce e una rovesciata. Atteggiamento da capitano. E la partita la spacca lui, non a caso”.

TUTTOSPORT 7 – “Anche in un sonnolento primo tempo confeziona le uniche due occasioni degne di nota: sulla prima è bravissimo Vasquez, sulla seconda prende il palo ma l’episodio è viziato da un suo tocco di mano. Al terzo tentativo, nel secondo tempo, fa centro realizzando il 4° gol nelle ultime sei partite, Supercoppa compresa”.