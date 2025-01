“Dopo le sofferenze si riabilita”: per Asllani un assist per ripartire

Nelle scorse partite era stato uno dei più criticati per alcuni errori ed era anche stato fischiato dal pubblico di San Siro, ieri contro l’Empoli però Kristjan Asllani ha messo in campo una prova migliore e ha mostrato dei segnali di crescita incoraggiante.

Mette la firma anche sull’assist da calcio d’angolo per il gol di Denzel Dumfries nella ripresa e dimostra di poter dire la sua in questa Inter. Ha ancora molto su cui lavorare per diventare più costante nei 90 minuti ma i tifosi nerazzurri hanno apprezzato la sua partita di ieri.

Di seguito le pagelle e i giudizi dei quotidiani sportivi italiani che hanno apprezzato la partita di Asllani e hanno assegnato dei voti sufficienti al regista albanese.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 6 – “Partenza buona, perché si nota il tentativo di accelerare il gioco. Poi però pare quasi dimenticarselo e il rendimento cala a vista”.

CORRIERE DELLO SPORT 6,5 – “Due bei lanci per Pavard e Lautaro, non sfruttati. Bella la parabola per il corner per Dumfries: assist all’attivo”.

TUTTOSPORT 6,5 – “Dopo le sofferenze con il Bologna (e contro un avversario di un’altra cilindrata) si riabilita con una bella prestazione, condita da un paio di spun ti interessanti, compreso l’angolo per il raddoppio di Dumfries”.