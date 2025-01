Sparta Praga-Inter, la conferenza stampa di Inzaghi: data e orario

Sono stati ufficializzati gli orari degli impegni per l’Inter nella giornata di vigilia della partita di Champions League che i nerazzurri giocheranno mercoledì a Praga contro lo Sparta. La squadra di Simone Inzaghi partirà domani – martedì 21 gennaio – da Milano con un volo diretto in Repubblica Ceca per giocare questa importante partita della settima giornata di coppe europee.

Domani alle ore 12 i nerazzurri faranno un ultimo allenamento in Italia ad Appiano Gentile prima di volare verso Praga. Presso la sala conferenze dello “Stadion Letná” nella capitale ceca, il tecnico Simone Inzaghi interverrà domani alle ore 19 in conferenza stampa per presentare questa attesa gara di Champions League.

Il fischio d’inizio del match è poi in programma per le ore 21 di mercoledì 22 con questa quarta ed ultima trasferta della prima fase di Champions League. L’Inter va a caccia di due preziosi successi negli ultimi due turni di coppa per garantirsi un posto tra le prime otto in questa nuova classifica unica ed assicurarsi così un posto direttamente negli ottavi di finale saltando gli spareggi.