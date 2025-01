Fiorentina-Inter, c’è la data per il RECUPERO: si attende l’ufficialità

Era lo scorso 1 dicembre quando la partita Fiorentina-Inter è stata sospesa dopo pochi minuti per il malore che ha colpito Edoardo Bove (per fortuna ristabilizzato e ora in salute dopo un periodo in ospedale) e da allora non è stato ancora possibile trovare una data utile per concludere questo match.

In attesa che la Lega Serie A dia un annuncio ufficiale in merito alla data di recupero degli ultimi 72 minuti di questa partita, spunta una data che sembra possa essere quella giusta per finire la partita. Si tratta di mercoledì 5 febbraio, giorno in cui nessuna delle due squadra avrà impegni di Coppa Italia oppure con le competizioni europee.

Entrambe hanno dei calendari molto intasati e se Fiorentina-Inter non venisse conclusa adesso a febbraio, si rischia di non recuperare questo incontro fino a fine stagione soprattutto se tutte e due le formazioni dovessero fare un lungo cammino in Europa.

Il 12 e il 19 febbraio potrebbero essere altri due giorni buoni per finire questa partita del Franchi ma soltanto nel caso in cui l’Inter non sbagliasse le ultime due partite di Champions League e si qualificasse quindi subito per gli ottavi, saltando gli spareggi che si terranno in quelle due date.

Tuttavia, questa eventualità si scoprirà solo dopo il 29 gennaio ovvero quando i nerazzurri termineranno il loro girone di Champions e potrebbe essere troppo tardi per avere i tempi tecnici per inserire il recupero il 5 febbraio. Per questo è atteso nel giro di poco tempo un annuncio della Serie A per trovare finalmente una collocazione al recupero di Fiorentina-Inter in questi intasatissimi calendari.