5 cose che (forse) NON hai visto in Inter-Empoli

Dopo alcuni malumori per il pareggio contro il Bologna, l’Inter trova il primo successo interno nel nuovo anno e lo fa battendo l’Empoli 3-1. I marcatori in questo match sono stati Lautaro Martinez, Denzel Dumfries e Marcus Thuram che hanno permesso a tutta San Siro di festeggiare per i tre punti.

Di seguito vi proponiamo cinque cose che forse vi sono sfuggite dalla gara tra Inter e Empoli valida per la 21^ giornata di Serie A.

1) Possiamo chiamarla l’ormai solita vittoria dell’Inter? Quello di Lautaro è stato il 13° gol nei primi 15 minuti del secondo tempo, però c’è anche da fare i conti con un’altra rete subita in casa nel finale di partita. Dopo un Napoli che quasi già festeggia, in nerazzurri rimangono lì a 3 punti con una partita da recuperare (per la quale spunta una data).

2) Non è stata una partita esaltante ma c’è da fare qualche appunto sull’arbitro che anche stasera lascia molti dubbi. Contro un Empoli che si chiude in 5-4-1 se lasci pure picchiare senza freni, diventa difficile. Restano anche parecchi dubbi per un contatto in area: che fine hanno fatto i replay sul contatto ai danni di Lautaro nel primo tempo?

3) È tornato Lautaro, è tornata la Thu-La. Non segnavano nella stessa partita dal 10 maggio scorso. L’argentino stappa la partita con la sua quarta marcatura nelle ultime sei gare e grazie a questo gran gol raggiunge Icardi nella classifica marcatori dell’Inter in Serie A a quota 111. Ora nessuno parla più di caso?

4) Se Taremi ancora non incide in zona gol, ci pensa Dumfries: 7 gol stagionali. Lui ormai è il terzo attaccante dell’Inter e ieri ha raggiunto la sua quinta rete contando solo quelle messe a segno in Serie A, stagione da applausi fin qui per l’olandese.

5) Dopo le molte critiche subite tra Milan e Bologna, ieri è finalmente arrivata una risposta positiva da Asllani che si è riscattato dopo i fischi di mercoledì sera. L’avversario e la partita erano più sul suo stile ma risponde bene e batte anche dei buoni calci d’angolo, uno ha portato all’assist vincente per il gol di Dumfries.