L’incredibile rigore non dato in Inter-Empoli di cui nessuno parla

L’Inter ha vinto in modo abbastanza brillante contro l’Empoli, grazie a un ottimo secondo tempo, messo in discesa da una prodezza di Lautaro Martinez. Tuttavia, i primi 45 minuti si sono rivelati più complicati del previsto, anche se proprio il capitano nerazzurro è stato protagonista di un episodio controverso, che avrebbe potuto cambiare la storia della gara.

All’8′, infatti, il Toro è stato protagonista di un duro contatto con Ismajli nell’area di rigore dell’Empoli. Il difensore ha affondato i tacchetti sulla tibia dell’attaccante nerazzurro, provocandogli grande dolore. Nessuno, però, ha protestato in modo particolare per l’episodio, nonostante i dubbi sul fallo da rigore ci sono eccome. Lo stesso Luca Marelli, ha commentato l’episodio ai microfoni di DAZN, sottolineando come lo scontro tra i due sia sta fortuito e, pertanto, non meritevole della massima punizione.

Questo il video dell’episodio, con in sottofondo il commento di Luca Marelli: