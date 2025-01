Nuovo STOP per Acerbi: la decisione dell’Inter per la Champions

Giorno dopo della vittoria in campionato contro l’Empoli, ma già anti-vigilia della sfida di Champions League contro lo Sparta Praga. L’Inter non ha tempo di respirare in questo calendario pieno di impegni, con tante partite ravvicinate. Non il massimo per i nerazzurri, che stanno cercando di recuperare alcuni elementi importanti, assenti per infortunio.

Tra questi, continua a preoccupare la situazione di Francesco Acerbi, infortunatosi contro l’Hellas Verona, il 23 novembre, e mai più tornato in campo. Il suo rientro sembrava essere vicino, dal momento che era tornato ad allenarsi in gruppo, con tanto di panchina ieri a San Siro. Tuttavia, potrebbe non essere così.

Come raccontato dagli inviati di Sky Sport, infatti, il difensore ha svolto allenamento personalizzato nella giornata di oggi e l’Inter starebbe valutando se portarlo o meno in trasferta a Praga. Un possibile nuovo passo indietro che non può che preoccupare i tifosi nerazzurri.