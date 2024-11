Ex Inter alla Juve: contatti in corso con la Premier

Nell’ultima sessione di mercato estiva, l’Inter non ha avuto bisogno di fare grandi cessioni per motivi di bilancio. Uno scenario inedito rispetto alle ultime stagioni, caratterizzate quasi sempre da uscire remunerative. Una di quelle più discusse in passato fu quella di Cesare Casadei.

Il classe 2003, venduto al Chelsea per circa 15 milioni di euro, non è mai riuscito a imporsi in quel di Londra, trovando fortune alterne anche nei due prestiti al Reading e al Leicester. Ecco perché nel suo futuro potrebbe esserci il ritorno in Italia.

Secondo Tuttosport i colloqui tra il club bianconero e il Chelsea sarebbero in corso, con i londinesi disposti a cedere l’ex nerazzurro a prezzo di saldo, visti gli 0 minuti giocati in Premier League fin qui. La Juventus, in particolare, potrebbe lasciar partire Fagioli per puntare proprio su Casadei.