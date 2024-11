L’Inter fa il ‘tifo’ per Zirkzee: cosa succede in estate

Gli interessi di Inter e Juventus, come spesso accaduto negli ultimi anni, potrebbero presto incrociarsi sul mercato. C’è infatti un obiettivo che i due club inseguono ormai da diverso tempo, destinato a scaldarsi tra pochi mesi.

Stiamo parlando di Jonathan David, attaccante che lascerà il Lille a costo zero a fine stagione. Contrariamente a quanto si potesse pensare, dopo le parole sicure del presidente del club francese, il centravanti canadese non partirà nel mercato di gennaio. Una buona notizia per l’Inter che non avrebbe potuto tesserare il calciatore in assenza di slot a disposizione per gli extracomunitari.

In vista della prossima estate, invece, i nerazzurri potrebbero avere una concorrente in meno per il classe 2000. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il nome al momento più caldo in casa Juventus è quello di Joshua Zirkzee: l’esperienza dell’olandese al Manchester United non sta andando bene e Thiago Motta farebbe carte false pur di riaverlo dopo l’ottima annata a Bologna.

Su David, che rimane comunque nel mirino di Barcellona e diversi top club della Premier League, è destinato quindi a raffreddarsi l’interesse dei bianconeri. Per quanto riguarda l’Inter, invece, sarà decisivo soprattutto il tema dell’ingaggio e delle commissioni richiesti dai suoi agenti per il trasferimento gratis in estate.