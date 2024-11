Inter, il presidente lo toglie dal mercato: “Non partirà”

E’ stato un avviso piuttosto netto quello lanciato nelle scorse ore dal presidente del Lille, Olivier Letang, in vista del mercato di gennaio. Come spiegato dal numero uno del club francese durante l’intervista concessa ai microfoni di RMC After Foot, il futuro di Jonathan David è ben delineato.

Stando alle parola del presidente, l’attaccante canadese non partirà a gennaio. In vista di giugno, invece, il contratto del classe 2000 andrà in scadenza e con ogni probabilità dirà addio al Lille una volta per tutte a costo zero. David ha infatti ricevuto una proposta per il rinnovo dalla società francese, alla quale però non ha ancora dato risposta.

Come sappiamo, tra i vari club sulle sue tracce, rimane forte il pressing dell’Inter per la prossima estate. Per i nerazzurri, questa, è senz’altro una buona notizia: come abbiamo raccontato nelle scorse settimane, il club interista – pur volendo – non potrebbe anticipare l’operazione a gennaio in assenza di slot disponibili per il posto da extracomunitario per questa stagione.

Queste le parole di Letang: “Non amo il mercato invernale. A gennaio bisogna sempre pagare più del dovuto. Puntiamo sulla forza del gruppo. Il futuro di Jonathan David? Siamo molto felici di averlo con noi. Questa estate gli restava un anno di contratto, ma non avevamo alcuna pressione per venderlo, anche perché non sono arrivate offerte adeguate. Gli abbiamo già proposto un rinnovo e ora la decisione spetta a lui. A gennaio David non partirà, resterà con noi perché è un giocatore importante, da 20-25 gol a stagione. Jonathan ama il club e sa che il LOSC è casa sua”.