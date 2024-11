6 notizie per l’Inter dalla sosta per le Nazionali

Le nazionali hanno ufficialmente salutato il 2024 con l’ultima sosta e ritorneranno solo a marzo inoltrato. Un sospiro per i tifosi, ma anche per gli addetti ai lavori in casa Inter, che in questa tornata di partite hanno visto ben 15 giocatori lasciare Appiano Gentile.

Tuttavia, al netto dell’interruzione improvvisa della stagione (la terza da settembre), Inzaghi e il suo staff hanno potuto avere diverse indicazioni utili da questa sosta, che potrebbero essere importanti per gestire al meglio i prossimi impegni dell’Inter, che da qui alla fine dell’anno affronterà 9 partite in poco più di un mese.

A prendersi la prima pagina, però, non può che essere l’infortunio di Calhanoglu. Il turco si è fermato di nuovo per un problema agli adduttori, ma è rimasto in ritiro con la squadra di Montella, dal momento che gli esami non avrebbero trovato nulla di preoccupante. Tuttavia, serviranno nuovi esami per capire al meglio le sue condizioni e quante partite dovrà saltare.

La sua assenza contro il Verona sembra probabile, con l’obiettivo di rientrare con il Lipsia, e questo ha riaperto il dibattito sul suo vice. Asllani è tornato a giocare in Nazionale dopo i problemi fisic, ma lo ha fatto da mezz’ala, pur ribadendo come il suo ruolo preferito sia quello da regista. Da capire, allora, se Inzaghi gli darà fiducia come vice-Calhanoglu o se le soluzione alternative provate nelle ultime settimane (Barella e Zielinski) possano essere ancora prese in considerazione.

Uno spunto per possibili novità tattiche lo ha dato, invece, Spalletti e riguarda sempre il centrocampo: Barella trequartista per convivere in campo con Frattesi. Difficile pensare a una soluzione simile anche nell’Inter dove il 3-5-2 è una costante, visto anche il reparto attaccanti più folto di quello dell’Italia.

Infine, la sosta ha regalato 3 indicazioni molto importanti per quanto riguarda dei singoli giocatori. Dal ritorno in campo di Buchanan con il Canada al rendimento di Dumfries, e Lautaro Martinez. Quest’ultimo, in particolare, sembra essere rinato (2 reti, di cui una spettacolare). Ora, non gli resta che riprendere in mano anche l’attacco dell’Inter, come sperano Inzaghi e tutti i tifosi nerazzurri.