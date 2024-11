Chi vince la Serie A 2024/25 secondo l’Algoritmo

Lasciata alla spalle la pausa nazionali, nel fine settimana tornerà finalmente la Serie A. Un campionato sino a questo momento molto appassionante, che avevamo lasciato prima della sosta con una situazione di classifica assurda e aperta ad ogni scenario possibile.

In attesa della tredicesima giornata, il Napoli comanda la classifica a quota 26 punti, seguito ad una sola lunghezza di distanza da un gruppetto di ben quattro squadre appaiate: Inter, Atalanta, Lazio e Fiorentina. Poco più giù, con 24 punti, segue invece la Juventus.

Una Serie A che raramente negli ultimi anni era stata così combattuta e che, come accennato in apertura, può riservare qualsiasi tipo di sorpresa da giornata in giornata. Per chiarirci ulteriormente le idee su cosa ci potrà aspettare da qui in avanti, ci siamo rivolti all’algoritmo utilizzato da Opta Analyst per ‘prevedere’ cosa ci riserverà il futuro per scoprire chi potrebbe vincere il campionato.

Secondo questo algoritmo, che simula l’andamento della stagione tenendo conto di più coefficienti, la candidata numero uno a vincere lo Scudetto rimane l’Inter con il 64,6% di possibilità. La formazione di Simone Inzaghi viene considerata in termini statistici ancora come quella nettamente più forte rispetto alle concorrenti.

Quasi a sorpresa, invece, come seconda squadra più quotata viene indicata l’Atalanta di Gasperini con il 17,4% di chance scudetto. Alle spalle della formazione bergamasca – poi – troviamo Juventus (7%) e Lazio (5,1%), mentre finisce addirittura fuori dalla top 4 il Napoli di Antonio Conte, quinto con il 3,8% di possibilità di successo in campionato. Appena dopo la Fiorentina con l’1,6%, ben più distante un deludente Milan di Fonseca con lo 0,5%.