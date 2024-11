SMONTATA la fake news sull’arbitro di Inter-Napoli

Questo fine settimana si torna di nuovo in campo dopo l’ultima sosta di questo 2024 riservata alle Nazionali. Una Serie A che avevamo lasciato con le polemiche generate dal match tra Inter e Napoli per il rigore fischiato ai nerazzurri sul contatto Dumfries-Anguissa, tra l’altro ininfluente ai fini del risultato finale per via dell’errore dal dischetto di Calhanoglu.

Specialmente nella scorsa settimana, sull’onda emotiva dello sfogo di Antonio Conte a fine partita, sono proseguite per giorni le polemiche arbitrali. Inizialmente, tra l’altro, erano uscite delle notizie su una possibile ‘retrocessione’ temporanea in Serie B da parte dell’AIA nei confronti dell’arbitro di Inter-Napoli, Maurizio Mariani.

Stando alle designazioni ufficiali della tredicesima giornata, invece, questa tesi è stata decisamente smontata. Per Mariani è stato decretato un turno di riposo come arbitro di campo, ma lo stesso fischietto della sezione di Aprilia sarà comunque impegnato nel prossimo weekend di Serie A. Il direttore di gara, infatti, è stato designato nella giornata di sabato come AVar di Parma-Atalanta, mentre domenica come responsabile Var di Como-Fiorentina.