Chi è Colombo, l’arbitro di Verona-Inter: un precedente da Scudetto

Al termine della sosta dedicata alle Nazionali di questo novembre, l’ultima del 2024, si torna a pensare al campionato. Il prossimo weekend, infatti, si disputerà la giornata numero tredici di Serie A che vedrà l’Inter impegnata in trasferta contro il Verona.

Questa mattina, dunque, l’Aia ha reso note le designazioni arbitrali del prossimo turno di campionato, a partire dal primo anticipo del sabato alle 15.00 del Bentegodi tra Verona e Inter che verrà diretto da Andrea Colombo.

Per il fischietto della sezione di Como, quello della prossima sarà il quinto incrocio in carriera con l’Inter. Nei quattro precedenti, la formazione nerazzurra ha sempre ottenuto i tre punti in campionato. L’ultima sfida, peraltro, evoca un dolcissimo ricordo ai tifosi interisti, poiché risale al derby di Milano dello scorso 22 aprile che consegnò lo scudetto e la seconda stella ai ragazzi di Simone Inzaghi.

A coadiuvare in campo il lavoro dell’arbitro Colombo saranno gli assistenti Dei Giudici e Ceccon, mentre Fourneau sarà il IV ufficiale dell’incontro. Al Var designato infine Serra al fianco dell’assistente Var Marini.