Svolta David-Inter: “Carte già trasmesse, ECCO i dettagli”

Non ci sono ormai più dubbi su quello che a fine stagione sarà un addio certo da parte di Jonathan David dal Lille. L’attaccante canadese, obiettivo di mercato da mesi dell’Inter per l’attacco, ha rifiutato il rinnovo con i francesi e il prossimo giugno andrà via a costo zero.

In questo momento, secondo quanto scritto da Tuttosport, Inter e Juventus rimangono tra i club più interessanti al classe 2000. L’agente del ragazzo, secondo il quotidiano, ha già avviato le pratiche per il divorzio ed ha trasmesso a Piero Ausilio e Cristiano Giuntoli i dettagli della richiesta economica da parte del calciatore per firmare gratis.

Queste le ultime su David: “Nick Mavromaras, suo agente, ha già dato le carte con Piero Ausilio e Cristiano Giuntoli, direttori sportivi di Inter e Juventus che – a oggi – restano i club più attivi intorno a David: la richiesta è di un contratto quinquennale, 6 milioni netti di ingaggio, ricco bonus alla firma e commissioni (per Marcus Thuram, va ricordato, l’Inter pagò 8 milioni). Il ragazzo compirà 25 anni il 14 gennaio e questo ne fa, tanto per l’Inter, quanto per la Juventus, un obiettivo alquanto sensibile pure in ottica player trading”.